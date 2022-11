Norte-americanos preocupados com inflação e desagradados com Biden

Os eleitores norte-americanos estão profundamente desagradados com a situação atual nos Estados Unidos, demonstrando preocupação com a alta inflação, e desaprovam a governação de Joe Biden, de acordo com sondagens divulgadas esta terça-feira pela Associated Press (AP) e CNN.

Os norte-americanos que votaram nas eleições intercalares que se realizam esta terça-feira manifestaram estar profundamente desencorajados com a situação atual dos Estados Unidos e com o seu futuro, segundo a sondagem da AP.

A alta inflação e preocupações com a fragilidade da democracia tiveram influência nas suas decisões de voto, acrescenta.