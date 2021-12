Norte-coreanos proibidos de rir durante 11 dias enquanto país lamenta a morte do pai de Kim Jong Un

"Durante o período de luto, não devemos beber álcool, rir ou envolver-nos em atividades de lazer", disse um morador da cidade de Sinuiju, no nordeste do país,

à rádio Free Asia

"No passado, muitas pessoas que eram apanhadas a beber álcool durante o período de luto eram presas e tratadas como criminosos ideológicos. Eles foram levados embora e nunca mais vistos ", disse a fonte à RFA, citada pelo New York Post.Na sexta-feira, vários jornais - controlados pelo governo - publicaram artigos com rasgados elogios Kim Jong II."Ele é, de fato, o maior homem de todos e o grande sábio da revolução que todas as pessoas desta terra seguem com profundo afeto e sinceridade", disse o jornal norte-coreano Rodong Sinmun.