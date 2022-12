Norte do Chile em alerta após sismo e aumento da atividade em vulcão

O sismo apresentou uma profundidade de 174 quilómetros de acordo com o Centro Siesmológico Euromediterrânico, citada pela

Um sismo de magnitude de 5.6 na escala de Ritcher atingiu, este sábado, Antofagasta, no Chile.O norte do país está em alerta após um aumento da atividade do vulcão Láscar, que resultou do sismo e numa coluna de cinzas com seis quilómetros de altura.

O município de San Pedro de Atacama decretou este sábado o nível de alerta amarelo -- o segundo mais elevado --, acionado quando um vulcão apresenta atividade instável, com pequenas explosões e aparecimento de fumarolas.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de cinco quilómetros em torno do vulcão, situado na Cordilheira dos Andes, a 1600 quilómetros da capital, Santiago, e enviaram alertas ao transporte aéreo na área.