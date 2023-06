Noruega aplica mais de 20 milhões de euros em segurança nuclear

A Noruega vai aplicar cerca de 21,5 milhões de euros na segurança nuclear na Ucrânia, na sequência da preocupação gerada na central de Zaporijia após a destruição de uma barragem, divulgou esta segunda-feira o governo norueguês.

"A guerra ilegal iniciada pela Rússia representa uma ameaça à segurança nuclear e à segurança na Ucrânia", frisou o Ministério dos Negócios Estrangeiros norueguês em comunicado.

"Um acidente nuclear na Ucrânia teria consequências não apenas para a própria Ucrânia, mas também além das suas fronteiras", acrescentou.

A ajuda será dividida entre uma contribuição de 100 milhões de coroas (cerca 8,6 milhões de euros) para a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), para permitir que os seus especialistas mantenham a sua presença em várias instalações nucleares na Ucrânia, incluindo Chernobyl e Zaporijia, e 150 milhões de coroas (cerca de 12,9 milhões de euros) para reforçar a segurança das instalações.

O valor será retirado do "programa Nansen", um plano de ajuda plurianual que prevê o fornecimento pela Noruega de 75.000 milhões de coroas (cerca de 6.400 milhões de euros) em ajuda civil e militar à Ucrânia, no período 2023-2027.

O anúncio ocorre perante as preocupações com a central nuclear de Zaporijia, ocupada desde o ano passado pelos russos, após a destruição da barragem de Kakhovka no Dnieper, o grande rio ucraniano, cuja água era utilizada para arrefecer os seus seis reatores.

A situação no local é grave, mas está em processo de estabilização, garantiu o chefe da AIEA, Rafael Grossi, durante visita ao local na quinta-feira.

A AIEA tem uma equipa permanente de especialistas nesta central, que também é alvo de bombardeios e cortada da rede elétrica em diversas ocasiões.

Moscovo e Kiev acusam-se mutuamente pela destruição em 06 de junho da represa hidrelétrica de Kakhovka, localizada numa área sob controlo russo, que inundou cidades e aldeias em ambas as margens do Dnieper, matou dezenas e forçou milhares de pessoas a sair das suas casas.