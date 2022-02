Noruega proíbe a criação das raças Buldogue-inglês e Cavalier King Charles Spaniels

Cavalier King Charles Spaniel

A Noruega proibiu, a 31 de janeiro, a criação de 'buldogue-inglês' e '', referindo os problemas de saúde inerentes a estas raças caninas.O Tribunal Distrital de Oslo, na capital norueguesa, declarou que a criação de cães de focinho achatado é uma violação da lei de bem-estar animal. A criação dos animais foi considerada pelo tribunal como cruel, alegando que a ação do ser humano resulta em problemas de saúde nos animais.Os cães da raça buldogue-inglês sofrem, frequentemente, de síndrome obstrutiva das vias aéreas braquicefálicas causada por caraterísticas como um crânio pequeno e um focinho achatado, que podem provocar dificuldades respiratórias graves.Já os, devido à reprodução seletiva, que consiste em efetuar o cruzamento entre animais para se obter organismos com os atributos pretendidos, sofrem de problemas cardíacos, oculares, de articulações e dores de cabeça.Em 2018 a Sociedade de Proteção Animal Norueguesa (SPNA) processou várias organizações que faziam criação destas raças. Em 2021, o Parlamento norueguês votou para alterar a cláusula correspondente à criação na Lei de Bem-estar Animal. Com a revisão do texto, organizações como o Norwegiantêm a responsabilidade de criar animais saudáveis, podendo ser legalmente responsabilizados caso tal não aconteça.A SPNA conseguiu que a criação das duas raças fosse proibida, argumentando que os animais que vivem atualmente na Noruega não podem ser considerados saudáveis, devido à reprodução seletiva.Devido à popularidade destas raças, Bill Kambert, do Kennel Club do Reino Unido, afirma que as pessoas vão continuar a comprar estes animais, "mas de criadores irresponsáveis e de países com um padrão de saúde mais baixo do que os do Kennel Club e de outros clubes na Noruega". O NKK anunciou, na passada sexta-feira, que vai processar a decisão do tribunal.