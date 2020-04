'Nós adoramos-te': Meninas fazem surpresa a irmão recém-nascido à porta de hospital

A chegada de um bebé à família é sempre um momento muito desejado.



Addison, Kennedy e Cora que o digam. As três irmãs mal podiam esperar para conhecer o primeiro irmão.





No entanto, a pandemia de coronavírus tem limitado as visitas nos hospitais. As irmãs, residentes no Luisiana, EUA, não puderam visitar o recém-nascido devido ao perigo de contágio.Mas o nascimento foi celebrado à mesma. As raparigas decidiram surpreender a mãe e apareceram no parque de estacionamento do hospital para celebrar a chegada do membro mais novo da família.Da janela e com o bebé ao colo, a mãe observou a homenagem das filhas: com a ajuda dos avós, ergueram uma tarja onde se podia ler "Nós adoramos-te, Brock".Mesmo à distância, a família registou o momento feliz durante a pandemia de coronavírus.