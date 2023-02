"Nós condenamos o agressor e apoiamos aquele que se defende", afirmou Santos Silva

O presidente da Assembleia da República manifestou esta sexta-feira o apoio à "justa luta" da Ucrânia pela sua soberania e condenou a invasão russa, que classificou de "ilegítima, intolerável e inaceitável".

"Que seja claro para todos: nos condenamos o agressor e apoiamos aquele que se defende. Nós apoiamos a Ucrânia", frisou Augusto Santos Silva numa mensagem em vídeo colocada na sua conta oficial no Twitter no dia em que se completa um ano sobre a invasão russa.

Santos Silva destacou as várias iniciativas de solidariedade com a Ucrânia que o parlamento está a realizar, como um debate temático, que irá abrir cercas das 10h00, a iluminação da fachada principal da Assembleia da República com as cores azul e amarelo da bandeira ucraniana e um minuto de silêncio em memória dos mortos na guerra que começou há um ano.