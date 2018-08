Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Nós não queremos cerimónias falsas"

Estado italiano organizou um funeral coletivo para as vítimas da queda da ponte Morandi.

Por Rita F. Batista | 10:05

O Estado italiano organizou as cerimónias fúnebres de 18 vítimas da queda da ponte Morandi, em Génova, Itália. Vários familiares das vítimas recusaram participar nas cerimónias e acusam os governantes de falsos moralismos.



Enquanto decorria o funeral coletivo organizado pelo Estado, paralelamente realizavam-se as cerimónias fúnebres de 19 vítimas cujas famílias optaram por um funeral privado.



"Não queremos uma cerimónia que seja falsa", escreveu nas redes sociais Roberto, pai de Giovanni Battiloro, um dos jovens que perdeu a vida quando atravessava a ponte.



"O meu filho não se vai transformar num número na lista de mortes provocadas pela falta de eficiência italiana", acrescentou.



Tal como este pai, também Nunzia, mãe de Gerardo Esposito, outro dos jovens que morreu, apontou o dedo aos governantes: "o Estado causou isto, o desfile dos políticos tem sido vergonhoso".



Itália cumpriu este sábado um dia de luto nacional e o funeral realizou-se num dos pavilhões da feira da cidade.



Mais de cinco mil pessoas despediram-se das vítimas numa homenagem que contou com a presença do presidente da República, Sergio Mattarella, do primeiro-ministro, Giuseppe Conte, do vice–presidente, Luigi di Maio, do ministro do Interior, Matteo Salvini, entre outros representantes do governo.



Número de vítimas mortais sobe para 43

O número de vítimas da derrocada da ponte Morandi, no dia 14, subiu para 43. Um casal e a filha de nove anos foram encontrados nos escombros. O carro no qual a família Cecala viajava foi encontrado esmagado por um bloco de cimento.



As equipas de resgate encontraram também morto um dos desaparecidos, Mirko Vicini, de 30 anos. Por fim, morreu no hospital um dos feridos internados, Marian Rosca, de 36 anos.



Peritos alertaram para deterioração

Um relatório que veio este sábado a público revela que a concessionária responsável pela ponte Morandi, a Autostrade, sabia que a estrutura estava em risco. Um grupo de peritos alertou, em novembro, que vários componentes revelavam deterioração, com risco para a segurança.



PORMENORES

Ovação para bombeiros

A maior ovação dos presentes nos funerais de ontem, em Génova, foi reservada aos bombeiros e membros dos serviços de emergência médica, elogiados pelo trabalho incansável em busca de sobreviventes.



Futebolistas presentes

Estiveram presentes nas cerimónias fúnebres os jogadores das duas equipas de futebol da cidade, o Génova e a Sampdoria, que ontem cumpriram luto e não jogaram na abertura da Liga. Contrariando o pedido do governo, as restantes equipas da Série A jogaram ontem.