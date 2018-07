Nossa Senhora que “chora” atrai fiéis a igreja

Fenómeno que está por explicar ocorre nos Estados Unidos.

Uma estátua de Nossa Senhora que "chora" está a intrigar os fiéis da igreja de Nossa Senhora de Guadalupe em Hobbs, no estado norte-americano do Novo México.



Já são muitos os crentes de todo o Mundo que se deslocam até este local para se confessarem perante a imagem.

O fenómeno, que está ainda por explicar, terá começado no dia 20 de maio, domingo de Pentecostes. Foi Judy Ronquillo, uma das responsáveis pela igreja, que deu conta do sucedido, avança o The Washington Post.

Já o pároco, Jose Segura, revela que "nunca viu nada assim nos seus 12 anos como padre". Acedeu às câmaras de segurança, desconfiando de mão humana nesta questão, mas não encontrou vestígios de que alguém se tivesse aproximado da estátua e interviesse para que esta "chorasse".

"É algo extraordinário para ele. Não tem palavras", afirma Judy Ronquillo, citada pela publicação.

De acordo com uma análise às "lágrimas" derramadas, a substância assemelha-se, na sua consistência e composição, a algo semelhante a azeite

misturado com perfume de rosas.