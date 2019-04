Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Notícia sobre pedófilo é a mais partilhada no Facebook este ano

Peça em questão tem mais de 50 mil partilhas na publicação original.

19:20

A notícia de um alegado pedófilo, com 119 palavras, é a mais partilhada do ano na rede social Facebook, de acordo com dados divulgados.



A peça em questão tem mais de 50 mil partilhas na publicação original, na página da "US 105 FM", que tem pouco mais de sete mil seguidores.



"Os Rangers do Texas dizem que um homem suspeito de tráfico humano e crimes contra crianças pode estar escondido na área de Waco, e pedem a nossa ajuda para localizá-lo". É com esta frase que começa a notícia.



De acordo com a revista norte-americana Slate, a notícia já soma mais de 800 mil partilhas no Facebook.