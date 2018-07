Notícias falsas levam ao linchamento de dezenas de pessoas na Índia

Informações foram difundidas através do WhatsApp.

Dezenas de pessoas foram violentamente agredidas na Índia depois de circularem, através do WhatsApp, diversas informações e notícias fraudulentas relacionadas com supostos violadores e sequestradores infantis. As mensagens difundiram-se rapidamente e geraram uma grande revolta na população indiana, que procurou fazer justiça pelas próprias mãos.

Segundo avançou o jornal The Guardian, os linchamentos ocorrem desde o mês de maio e a pedido da polícia indiana diversas redes sociais, como o Facebook, publicaram esta terça-feira anúncios nos principais jornais indianos, tanto em inglês como em hindi, de forma a aconselhar os usuários sobre como identificar informações falsas.

As dicas partilhadas nos media indianos incluíram pontos como a identificação das fontes e a sua credibilidade, a examinação cuidada de conteúdos audiovisuais e um especial alerta para o facto de que uma notícia não se torna verdadeira só porque é compartilhada muitas vezes.

Ainda de forma a travar a onda de violência e também a pedido do governo indiano, o WhatsApp iniciou uma "campanha educativa" na Índia sobre a partilha de informações falsas e adicionou também um novo recurso que rotulará todas as mensagens reencaminhadas, para que os recetores saibam quais foram ou não criadas pelo remetente.



De acordo com o jornal britânico, atualmente, mais de 200 milhões de indianos utilização a aplicação.