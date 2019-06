Notre-Dame realiza primeira missa após incêndio que devastou a catedral parisiense

O bispo Patrick Chauvet anunciou à revista católica Famille Chrétienne que a Catedral de Notre-Dame em Paris, França, vai celebrar a primeira missa após o grande incêndio que devastou a catedral já no prócimo fim de semana, dias 15 e 16 de junho.



A celebração da missa servirá para assinalara data da dedicação da catedral, que tradicionalmente é evocada no dia 16 de junho, afetada pelo de abril.



"Esta data é simbólica. Será a festa da dedicação da catedral, da consagração do altar. É muito importante poder mostrar ao mundo que o papel da catedral é ser uma montra da glória de deus. Celebrar a eucaristia nesse dia, ainda que num grupo reduzido, será um sinal dessa glória e dessa graça", disse Patrick Chauvet à Famille Chrétienne.

A missa irá realizar-se numa capela do fundo da catedral que não foi afetada pelo incêndio, no entanto, quem nela participar, terá de usar capacetes como medida de proteção.



Os fiéis terão de ser em reduzido número dadas as poucas condições que atualmente a catedral francesa oferece.