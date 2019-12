Nova aplicação permite comprar sobras de restaurantes e ajuda a salvar o planeta

A aplicação "Too good to go" propõe a compra de alimentos que sobram de lojas, estabelecimentos comerciais e até hotéis, a um preço mais reduzido.



A app estabelece ligação entre os estabelecimentos e os usuários e tem como objetivo promover a economia circular e diminuir o consumismo e os resíduos provocados pelo mesmo.

Numa entrevista ao jornal espanhol El País, Oriol Reull, o responsável pela app em Espanha, sublinha que o movimento nasceu há três anos na Dinamarca e está já presente em 14 países.

A aplicação, que foi descarregada por um milhão de pessoas em Espanha durante um ano, inclui vários estabelecimentos, entre eles cafetarias, restaurantes, supermercados, hotéis que pretendem escoar o excedente diário. As refeições têm um preço mais baixo e podem ser recolhidas nos parceiros ao meio dia, tarde ou final do dia.

"O estabelecimento ganha porque não deita comida fora, enquanto o cliente compra produtos de qualidade a um preço mais acessível, geralmente a um terço do que costuma comprar. O planeta agradece porque o desperdício alimentar é um dos principais emissores de dióxido", afirma Oriol Reull.

São já dois mil estabelecimentos em 20 cidades espanholas, o que equivale a cerca de 500 mil pacotes de comida do lixo economizados.



Segundo a ONU, um terço da comida global é desperdiçada. Em Portugal, a aplicação estreou há cerca de um mês.