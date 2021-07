Nova Constituição chilena tem de conjugar mais direitos e menos desigualdade, sugerem analistas

A nova Constituição chilena, que este domingo começa a construir um novo país, terá o desafio de equilibrar a ampliação de direitos com a geração de recursos fiscais para financiar gastos sociais e evitar a realidade social dos vizinhos latino-americanos.

"A nova Constituição pode gerar mandatos sem financiamento. Há um risco, não trivial, de que o Chile termine numa situação substancialmente pior com a nova Constituição", adverte à Lusa o sociólogo e cientista político chileno, Patricio Navia, da Universidade Diego Portales, no Chile, e da New York University, nos Estados Unidos.

Com um novo modelo, o Chile corre o risco de, com o tempo, ficar mais próximo dos seus vizinhos onde todos os direitos estão garantidos na Constituição, mas depois não são cumpridos por falta de recursos financeiros e resulta em Estados altamente endividados.

"A Constituição pode tornar-se uma bela lista de desejos, mas não necessariamente ter reflexo na prática. Corremos o risco de avançar pelo caminho da América Latina de países com instabilidade, com muitas demandas sociais, mas com pouco crescimento económico e, portanto, incapacidade para satisfazer essas demandas", alerta Patricio Navia.

O processo constituinte deve demorar um ano, período em que os investimentos podem também demorar à espera de uma definição, afetando o crescimento económico sustentável, uma marca do Chile durante os últimos 30 anos.

O Chile atual, com um baixo gasto social, tem uma dívida pública pequena, equivalente a apenas 32,5% do PIB. A carga tributária sobre as empresas também é baixa. O desafio será aumentar os direitos sociais sem perder o equilíbrio nas contas públicas nem a atração de investimentos.

"O Chile era um lugar atraente para o investimento porque tinha regras claras e porque o desenho institucional era favorável. Não sabemos qual será o novo desenho, mas os direitos deverão ser pagos de alguma forma", indica Navia.

O economista, analista político e diplomata Fernando Ayala tem uma visão diferente. Vê espaço para ampliar os direitos sem perder equilíbrio fiscal.

"Não acredito que haverá uma Constituição maximalista com todos os direitos, sem preocupação com os recursos. O Chile tem uma base macroeconómica bastante sólida e acho que existe certa racionalidade na classe política chilena", avalia à Lusa, Fernando Ayala, também ex-embaixador do Chile em Portugal entre 2009 e 2012.

A nova Constituição deve reverter o modelo privado de Educação, Saúde e Pensões, atribuindo ao Estado o dever de garantir direitos básicos universais e gratuitos à população. Esses direitos serão definidos por uma maioria de esquerda e de centro-esquerda.

"O setor maioritário será o da centro-esquerda. Vejo que esse setor terá uma posição moderada. Comparado com o que temos hoje, haverá uma viragem à esquerda, sem dúvida, mas o que as pessoas querem são direitos muito básicos, comuns nos outros países como Educação, Saúde e Pensões. Querem que o Estado lhes garanta dignidade. Em outras palavras, que o Chile seja um país normal", resume Fernando Ayala

O processo chileno tem origem nas grandes manifestações populares, sem que houvesse líderes políticos na condução do processo. A lógica difere dos mais recentes processos constituintes na América do Sul que tiveram uma liderança populista de esquerda, como Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolívia) e Rafael Correa (Equador), ou populista de direita como Alberto Fujimori (Peru).

"A Constituinte chilena foi imposta a partir da demanda popular manifestada nas ruas. O processo na Bolívia, Equador e Venezuela foi para acumular poder e perpetuar-se no poder. O processo chileno é o contrário: nasceu para desconcentrar e para distribuir o poder", compara o analista chileno, Fernando Ayala.