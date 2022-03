Nova Deli é a capital mais poluída do Mundo pelo quarto ano consecutivo

Pelo quarto ano consecutivo, Nova Deli foi considerada a capital com os maiores índices de poluição no Mundo. Um estudo da IQAir, empresa suiça de qualidade do ar, apontou para a necessidade de alterar este cenário, que mata mais de um milhão de pessoas por ano na Índia.A poluição na capital indiana aumentou em outubro e novembro do ano passado, com a chegada do inverno, altura em que as substâncias tóxicas permanecem no ar com mais facilidade. A quantidade de veículos em Nova Deli é apontada como um dos maiores problemas a resolver."Todas as casas da cidade têm um veículo de duas ou quatro rodas. As pessoas estão a evitar usar transportes públicos e preferem usar os seus veículos pessoais. Por isso há muitos carros nas ruas", afirmou à Reuters Prashant Babar, residente em Nova Deli.Prashant disse também que "as primeiras medidas do governo foram positivas", mas estas "deixaram de ser implementadas". A Índia estabelecia restrições de circulação a carros particulares com base nas matrículas."Precisamos de ter uma geração mais consciente neste campo, o que ainda não existe. Sempre que pedimos algo aos nossos políticos, nunca ninguém fala sobre a limpeza do ar. Se não houver uma demanda do público sobre isso, acho que não podemos ter esperança em ganhar a atenção do governo", frisou Anju Goel, do Instituto de Energia e Recursos.