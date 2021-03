Nova Deli é a capital mais poluída do mundo pelo terceiro ano consecutivo, revela estudo

Nova Deli foi a capital mais poluída do mundo em 2020, pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com o estudo do IQAir, um grupo suíço que mede os níveis de qualidade do ar com base na concentração de partículas aerotransportadas que prejudicam os pulmões, conhecidas como PM2.5.



A Índia abrigava 35 das 50 cidades mais poluídas do mundo, de acordo com o Relatório de Qualidade do Ar Mundial 2020 da IQAir, que recolheu dados de 106 países.





As descobertas foram baseadas na média anual do país de partículas PM2,5, partículas transportadas pelo ar com menos de 2,5 micrómetros de diâmetro. A exposição prolongada ao PM2.5 pode levar a doenças mortais, incluindo câncer e problemas cardíacos, segundo revela a Reuters.

De acordo com o estudo realizado, em 2020, a concentração média anual de PM2,5 da Nova Deli num metro cúbico de ar era de 84,1, mais do dobro de Pequim, que atingiu uma média de 37,5 durante o ano, tornando-se a 14ª cidade mais poluída do mundo.

A poluição do ar causou cerca de 54000 mortes prematuras em Nova Deli em 2020, de acordo com um estudo recente da ‘Greenpeace Southeast Asia Analysis’ e do IQAir.



Apesar de uma redução de 11% na média anual dos níveis de PM2,5 devido às restrições provocadas pelo novo coronavírus em todo o país, a Índia emergiu como o terceiro país mais poluído do mundo, depois de Bangladesh e Paquistão.

Segundo indica o relatório de estudo, "a poluição do ar na Índia ainda é altamente perigosa. Em 2020, o Sul da Ásia sofreu algumas das piores qualidades do ar já registadas no mundo".

Os 20 milhões de residentes da Nova Deli respiraram, no ano passado, durante os meses de verão, o ar mais limpo de sempre devido ao confinamento, mas por outro lado lutaram contra o ar tóxico no inverno, após um aumento acentuado de incêndios em fazendas no estado vizinho de Punjab.