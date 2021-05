Nova Deli sem espaço para queimar vítimas da Covid-19

A cidade de Nova Deli, uma das mais afetadas pela nova vaga de Covid que multiplica cenas de horror e morte na Índia, já não tem espaço para cremar os cadáveres das vítimas. A Índia bateu ontem um novo recorde negativo, registando 386.693 novas infeções em 24 horas. Em Nova Deli, 395 pessoas morreram no mesmo espaço de tempo e foram confirmadas mais de 24 mil novas infeções.









Os crematórios, mesmo com os espaços adicionais improvisados em praças e campos desertos, não têm capacidade para incinerar os mais de mil cadáveres que chegam todos os dias.

A maioria das vítimas, na capital indiana e no resto do país, são pessoas que não conseguiram camas nos hospitais ou que, depois de internadas, não receberam oxigénio devido à falta crescente de meios.





O desespero cresce, entre críticas ao governo e medo pelo futuro. “Parece que, se as coisas continuarem assim, não restará ninguém em Deli”, afirmou Sunil Kumar Sharma, responsável do crematório de Ghazipur. Há 30 anos que trabalha na cremação de cadáveres e diz nunca ter visto nada assim. “Neste momento trabalhamos 20 horas por dia. As pessoas agora trazem os corpos e fogem de seguida para nos forçar a fazer os últimos ritos aos seus mortos”. Só nesse crematório, são gastas 60 toneladas de madeira todos os dias para cremar os mortos.