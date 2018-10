Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova direção da TAAG prepara privatização da companhia aérea angolana

Intenção da nova direção é transformar a companhia numa empresa "mais competitiva".

Por Lusa | 09:55

O presidente da nova administração da companhia aérea angolana TAAG indicou que a privatização da empresa vai ser feita "gradualmente", devendo, primeiro, criarem-se condições "adequadas e atrativas" para o investimento privado, noticiou este sábado a imprensa angolana.



Segundo o presidente da comissão executiva da transportadora aérea angolana, Rui Carreira, após a tomada de posse, sexta-feira, do novo Conselho de Administração, a intenção da nova direção é transformar a companhia numa empresa "mais competitiva", que "prime pela excelência" dos seus serviços.



A nova administração, acrescentou o antigo diretor do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAVIC), vai procurar dar maior atenção aos clientes, visando enquadrar as vertentes comercial, financeira e operacional no contexto atual em que a TAAG "não terá mais o apoio do Estado".



Segundo Rui Carreira, o maior projeto da companhia angolana de bandeira passa pela substituição da sua frota, com novas aquisições de aviões para os voos de médio curso e visando a conquista do mercado africano.



A transformação da TAAG, de empresa pública, para Sociedade Anónima (SA) resulta de um Decreto Presidencial, assinado a 20 de setembro último, pelo Presidente angolano, João Lourenço, quando exonerou a anterior administração.



Na cerimónia, o ministro dos Transportes angolano, Ricardo de Abreu, mostrou-se confiante na experiência e conhecimentos que os membros da nova gestão possuem em diferentes áreas da aviação civil e navegação área, para que a TAAG possa ser uma "empresa transparente, profissional e competente na prestação do serviço de transporte aéreo".



"Temos uma equipa capaz de iniciar o processo de modernização e relançamento da TAAG, tendo em conta as competências dos quadros deste setor, para que possam levar a bom porto a concretização dos objetivos da companhia", acrescentou.



Ricardo de Abreu apelou ao novo conselho de administração para "não temer os desafios do mercado", tendo em conta a transformação da TAAG em Sociedade Anónima, pois o sucesso deste novo ciclo passa, essencialmente, pelo envolvimento dos seus acionistas públicos ou privados.



Na cerimónia, além de Rui Carreira, tomaram posse Hélder Preza (presidente do conselho de administração não executivo), Eulália Maria Cardoso Policarpo Bravo da Rosa, Luís Ferreira de Almeida, Hugo Alberto Pinto dos Santos Amaral e Fernando Alberto da Cruz e Américo Borges (os cinco como administradores executivos).



Como administradores não executivos foram empossados Arlindo de Sousa e Silva, Mário Jorge da Silva Neto, Lourenço Manuel Gomes Neto e José Octávio Serra Van-Dunem.



A TAAG deverá adquirir, em 2019, onze aviões de médio curso, no âmbito do programa de modernização da companhia, além de aeronaves de última geração do tipo "Boeing 787", para as rotas de longo curso, tal como indicou João Lourenço a investidores norte-americanos num encontro à margem da participação do Presidente angolano na 73ª Assembleia Geral da ONU, em setembro.



A compra de novos aviões, que deverá ser concretizada até 2020, vai permitir à TAAG concorrer em igualdade de circunstâncias com outras companhias do setor na conquista do mercado africano.



A decisão tem também como pano de fundo a conclusão das obras de construção do novo aeroporto de Luanda, assim como a transformação da TAAG em sociedade anónima.



A atual frota da TAAG é composta por 13 aviões Boeing, três dos quais 777-300 ER, com mais de 290 lugares e que foram recebidos entre 2014 e 2016. A companhia conta também com cinco 777-200, de 235 lugares, e outros cinco 737-700, com capacidade para 120 passageiros, estes utilizados nas ligações domésticas e regionais.



A TAAG é ainda uma empresa deficitária, que enfrenta problemas relacionados, essencialmente, com questões operacionais e de preço dos combustíveis, com custos muito elevados, lembrou Rui Carreira.



Neste momento a TAAG não tem lucros, fixando-se as receitas entre os 700 a 800 milhões de dólares por ano (entre 598,3 e 683,8 milhões de euros), um quadro que o novo Conselho de Administração pretende inverter.