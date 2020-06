Nova espécie de mosquito 'invasor' detetada em Espanha ameaça Portugal

O mosquito da espécie "Aedes japonicus" instalou-se em Espanha em 2018 e pode agora tornar-se uma ameaça para Portugal.



A informação é avançada pelo jornal espanhol El País, que detetou a espécie pela primeira vez há dois anos, nas regiões das Astúrias e da Cantábria e confirma agora a sua proliferação para a Galiza, a norte de Portugal.





"O Aedes japonicus surpreendeu-nos porque não sabemos como é que ele chegou a Espanha", explica Javier Lucientes, professor na Universidade de Zaragoza e responsável pelo projeto de vigilância entomológica do Ministério da Saúde espanhol.Embora seja uma espécie mais discreta, que evita espaços urbanos e dá primazia às pastagens com gado, o mosquito provou ter um potencial de disseminação maior que outros mosquitos já presentes na Península Ibérica.Lucientes afirma que é tarde demais para erradicá-lo e que a provável expansão nos próximos anos será maior que a de outras espécies, uma vez que se adapta melhor às temperaturas de inverno, podendo reproduzir-se nos mais diversos habitats, nomeadamente em ambientes aquáticos, incluindo poças, águas paradas e baldes,Presente desde o início do século na Europa central, os cientistas têm-se mostrado surpreendidos com a capacidade de propagação do "Aedes japonicus". "Foi identificado na Suíça em 2008 e as pesquisas subsequentes revelaram que havia colonizado uma área de 1.400 quilómetros quadrados", descreve um relatório de 2018 do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde.O "Aedes japonicus" é originário do leste da Ásia e espalhou-se durante os anos 90 do século XX, graças ao comércio internacional de pneus usados. Ao contrário de outras espécies desse tipo, este mosquito coloca as larvas na água, mas também em superfícies secas que depois acumulam água, como é o caso dos pneus. "A forma de um pneu permite concentrar a água no interior se chover, qualquer que seja a sua posição. É então que as larvas nascem ", segundo Lucientes.A espécie de mosquito Aedes japonicus representa um risco menor para os seres humanos, ao contrário do mosquito da febre amarela, o principal transmissor do vírus da dengue.