Nova estátua de David Bowie vandalizada no dia de estreia

Polícia inglesa divulgou imagens do suspeito a ‘grafitar’ homenagem ao cantor.

21:05

Um estátua de homenagem ao cantor inglês David Bowie, em exposição na Market Square, na localidade de Aylerbury, Reino Unido, foi vandalizada menos de 24 horas depois de ter sido inaugurada esta segunda-feira.

Junto à estátua do artista foi escrito com grafiti "RIP DB" e "Alimentem os sem-abrigo primeiro". No dia seguinte uma série de voluntários organizaram-se e limparam as inscrições junto da estátua, levantada na localidade onde Bowie se estreou como Ziggy Stardust.

Entretanto as autoridades já divulgaram imagens do homem responsável por vandalizar a estátua, para que a população possa ajudar a identificá-lo.

A está tua de David Bowie é feita de bronze e custou mais de 120 mil euros. O dinheiro foi angariado pelo promotor de música David Stopps e por um grupo de fãs do cantor, que morreu em 2016, vítima de cancro.