Nova estirpe de gripe suína detetada pela primeira vez num ser-humano no Reino Unido

Uma nova estirpe de gripe suína foi detetada pela primeira vez num ser-humano no Reino Unido, informa a Sky News. A situação está a ser investigada pela autoridade de segurança sanitária (UKHSA).A pessoa foi diagnosticada com a infeção influenza A (H1N2) após consultar o médico de família em North Yorkshire, Inglaterra, devido a dificuldades respiratórias."Esta é a primeira vez que detetamos este vírus em humanos no Reino Unido, embora seja muito semelhante aos vírus detetados em porcos", disse Meera Chand, diretora de incidentes da UKHSA.Ainda é desconhecido se a estirpe em questão é de fácil transmissão.