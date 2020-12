Nova estirpe do novo coronavírus estraga Natal inglês

Os britânicos já não vão poder festejar um Natal com menos restrições. O surgimento de uma nova estirpe que aumentou exponencialmente os contágios nas últimas semanas em Londres, e no resto do sudeste de Inglaterra, levou o PM britânico, Boris Johnson, a arrepiar caminho e decidir impor restrições severas ao convívio de famílias no Natal.









“É com muito pesar que tenho de anunciar a suspensão do plano para o Natal”, afirmou Johnson, garantindo que a descoberta de que a nova estirpe é 70% mais transmissível “não deixava outra alternativa” ao seu governo.

Esta alteração ao plano que permitia o encontro de até três agregados familiares no Natal significa que os milhões de residentes do sudeste inglês são obrigados a permanecer em casa e os comércios não essenciais serão encerrados, ficando o convívio social fora de portas limitado ao encontro de duas pessoas.