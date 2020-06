Nova estirpe do vírus Zika a circular no Brasil pode originar uma epidemia

Um grupo de investigadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para Saúde descpobriu uma nova estirpe do vírus Zika, em circulação nio Brasil. A pesquisa foi publicada no jornal científico International Journal of Infectious Diseases e serve como alerta ao Ministério da Saúde brasileiro.Esta descoberta preocupante foi feita através de uma ferramenta que monitoriza as sequências genéticas do vírus.Há duas linhagens do vírus Zika: a asiática e a africana (oriental e ocidental). Neste novo estudo, os pesquisadores analisaram 248 microorganismos que foram identificados no Brasil e concluiram que até 2018, o vírus da Zika era maioritariamente de origem asiática.Em 2019, os cientistas identificaram o tipo africano do vírus. "A linhagem de África foi isolada em duas regiões do Brasil: no Sul, vindo do Rio Grande do Sul, e no Sudeste, no Rio de Janeiro", explicaram os autores do estudo. Os hospedeiros do vírus são o mosquito Aedes albopictus e uma espécie de macaco.Esta nova descoberta preocupa as autoridades de saúde uma vez que a nova linhagem pode originar uma epidemia no País, sendo que a população não possui anticorpos para combater a nova estirpe.