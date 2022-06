Nova estratégia declara Rússia como principal ameaça e inclui China

A NATO declarou esta quarta-feira a Rússia como a principal ameaça à segurança euro-atlântica e incluiu as preocupações com a China no seu novo conceito estratégico, aprovado na cimeira de Madrid.

"A Federação Russa é a ameaça mais significativa e direta à segurança dos Aliados e à paz e estabilidade na zona euro-atlântica", lê-se no conceito estratégico para a próxima década.

No documento, a NATO afirma também que a China "declarou ambições e políticas coercivas", desafiando os "interesses, segurança e valores" dos aliados.