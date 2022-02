Nova foto sobre festas do governo britânico durante confinamento aumenta pressão sobre Boris Johnson

Uma nova fotografia mostra o primeiro-ministro britânico a socializar sem máscara com funcionários do seu gabinete durante um ‘quiz’ de Natal online em pleno confinamento, em dezembro de 2022. O evento não faz parte das festas que estão a ser investigadas pela polícia, mas isso poderá mudar após a publicação da foto, já que se trata de mais uma violação flagrante das normas que estavam na altura em vigor para combater a pandemia.









A imagem, inicialmente publicada pelo ‘Daily Mirror’ e rapidamente replicada por outros jornais britânicos, mostra Johnson a desfazer o nó da gravata junto a dois funcionários do seu gabinete, um dos quais tem uma fita natalícia à volta do pescoço. Em cima da mesa é visível uma garrafa de champanhe aberta e um pacote de batatas fritas e o clima parece ser de festa. O evento foi inicialmente descrito como um ‘quiz’ online para funcionários do governo, tendo o gabinete do PM desmentido que se tratasse de uma festa. Por esse motivo, não foi incluído na lista das 12 festas que estão a ser investigadas pela polícia, embora faça parte da investigação independente levada a cabo pela funcionária do governo Sue Gray. Quando a festa veio a público, no início deste ano, o gabinete de Johnson insistiu que se tratou de um evento “virtual” e que o PM apenas esteve presente “por breves minutos”.

O ‘quiz’ realizou-se a 15 de dezembro de 2020, altura em que o país estava no ‘nível dois’ do confinamento, com os cidadãos proibidos de socializarem com pessoas de outro agregado familiar e as festas de Natal das empresas estavam rigorosamente proibidas.

O bilionário John Armitage, um dos maiores financiadores do Partido Conservador britânico, jurou esta quarta-feira não dar mais um tostão ao partido enquanto Boris Johnson for primeiro-ministro. “Considero a falta de honradez na política profundamente preocupante”, afirmou Armitage, cofundador do fundo de investimento Egerton Capital, que nos últimos anos doou mais de 3,6 milhões de euros ao Partido Conservador, 590 mil dos quais desde que Johnson tomou posse. “O primeiro-ministro passou o ponto de não retorno”, disse o empresário.