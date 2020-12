Nova infeção mortífera associada ao novo coronavírus lança alerta na Índia

Uma infeção fúngica mortal desencadeada pelo novo coronavírus está a lançar o alerta entre a comunidade médica na Índia.Na última quinzena, têm sido reportados vários casos de mucormicose, um infeção que é mais comum em pessoas imunocomprometidas, tais como diabéticos cuja doença não esteja controlada, ou com um sistema imunitário mais débil.A mucormicose além de mortífera pode levar à cegueira.Em Nova Deli, quatro dos 18 doentes com a infeção morreram após a doena se ter espalhado no cérebro. Três outros doentes perderam a visão.Um dos médicos alertou que antes da pandemia, esta condição era rara de ser encontrada, porém, agora estão a surgir cada vez mais casos.