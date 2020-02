Nova ingerência russa para reeleger Donald Trump

Os serviços de informações dos EUA avisaram na semana passada o Congresso de que a Rússia está a trabalhar ativamente para voltar a influenciar os resultados das presidenciais de modo a garantir a reeleição de Donald Trump.O alerta terá estado na origem da demissão abrupta do Diretor Nacional de Inteligência, Joseph Maguire, afastado sumariamente por Trump e substituído por Richard Grenell, um diplomata sem qualquer experiência no campo das informações mas conhecido por ser extremamente leal ao presidente.Responsáveis dos serviços de inteligência informaram os membros da Comissão dos Serviços de Informações da Câmara dos Representantes da alegada ingerência russa no passado dia 13. Segundo congressistas democratas presentes na reunião, Moscovo estará a trabalhar na sombra para semear dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral e, ao mesmo tempo, promover a reeleição de Trump, tal como já tinha feito nas eleições de 2016.Segundo a imprensa, Trump ficou "furioso" quando soube do briefing e chamou o Diretor Nacional de Inteligência à Casa Branca para o confrontar. Maguire acabaria por ser demitido pouco depois e substituído interinamente por Grenell, no que foi visto pelos democratas como uma manobra de Trump para controlar os serviços de informações.A senadora Elizabeth Warren ganhou um forte impulso na corrida democrata à Casa Branca após o debate de terça-feira, em que foi unanimemente considerada a vencedora. Warren, que ganhou pontos com o cerrado ataque ao bilionário Michael Bloomberg, registou na quarta-feira o melhor dia de angariação de fundos da sua campanha, com quase 3 milhões de dólares arrecadados, e ganhou tração nas redes sociais antes dos ‘caucus’ deste sábado no estado do Nevada, onde Bernie Sanders lidera as sondagens.