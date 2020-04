Nova Iorque abre valas comuns para enterrar os mortos por coronavírus

As imagens de drone captadas em Nova Iorque mostram grandes valas com fileiras de caixões lado a lado. A "vala comum" está na ilha de Hart Island, a leste do Bronx.As autoridades de Nova Iorque estão a usar este local para colocar os corpos das vítimas de coronavírus cujos familiares não têm recurso para pagar funerais ou que não têm ninguém próximo. Esta vala foi utilizada nos últimos 150 anos para sepultar os residentes de Nova Iorque que não são reclamados pela família."Durante décadas, Hart Island foi usada para enterrar pessoas que não foram reclamadas pelas famílias. Vamos continuar a usar a ilha dessa forma durante esta crise e é provável que pessoas que morreram de covid-19 e que se encaixem nesta descrição sejam enterradas na ilha", explicou à CNN Freddi Gosdtein, porta-voz do presidente de Nova Iorque.O estado de Nova Iorque regista neste momento mais casos de contaminação por coronavírus do que qualquer país do muindo. Estão 160 mil pessoas infetadas e há mais de 7 mil mortos.Os EUA registam ao todo mais de 16 mil mortos e 460 mil infetados.