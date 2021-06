Nova Iorque festeja com fogo de artifício o fim das restrições e vacinação da Covid-19 a 70%

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, anunciou terça-feira que a região alcançou os 70% de adultos vacinados contra a Covid-19 e, por consequência, foram também levantadas as restrições para combater a doença.

Para festejar este progresso, foi lançado fogo-de-artifício na cidade de Nova Iorque e por todo o estado.



Andrew Cuomo anunciou no Twitter, a meta alcançada.





Today New York State reached our goal of 70% adult vaccination.



That means we can return to life as we know it.



Effective immediately, state-mandated COVID restrictions are lifted across commercial and social settings. pic.twitter.com/sMdqkSJ6h5 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 15, 2021



"Hoje, o estado de Nova Iorque atingiu o objetivo de 70% dos adultos vacinados. O que significa que podemos voltar à vida como a conhecemos. Com efeito imediato, as restrições são levantadas no âmbito comercial e social"





Fireworks across New York State tonight, celebrating the 70% adult vaccination milestone.



This is for all the essential workers who showed up and helped get us to this day. #NYTough pic.twitter.com/uip0KsOs4h — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2021