A variante britânica do coronavírus sofreu uma nova mutação que a torna mais similar às estirpes do Brasil e da África do Sul, que são mais agressivas e resistentes às vacinas.A mutação afeta mais uma vez a proteína ‘spike’ do vírus, que determina a forma como este ataca as células, e foi detetada em pelo menos onze casos, a maioria no Sudoeste de Inglaterra, onde já tinha surgido em setembro a variante britânica.O alerta surge no mesmo dia em que as autoridades iniciaram a testagem porta a porta de mais de 80 mil pessoas em várias partes do país após terem sido detetados vários casos da estirpe sul-africana do vírus em pessoas sem ligações a viajantes, o que indica que a nova variante está a circular na comunidade.