Nova mutação do coronavírus identificada na Europa e EUA é mais "contagiosa e preocupante"

Os autores do estudo argumentam que há uma "necessidade urgente de um alerta precoce", à medida que as nações começam a desenvolver vacinas e outros medicamentos para combater o vírus. Segundo o mesmo estudo o coronavírus já sofreu Califórnia acredita que a nova estirpe apareceu na Europa em fevereiro antes de migrar para a costa leste dos EUA, de acordo com o relatório de 33 páginas. Esta mutação "rapidamente" se tornou a forma dominante do vírus desde meados de março, garante o relatório.

"Quando vírus com essa mutação entram na população, eles rapidamente começam a dominar a epidemia local e, portanto, são mais transmissíveis", afirmou nas redes sociais a líder do estudo e bióloga computacional, Bette Korber.





Desde meados de março que uma mutação do cornavírus identificada na Europa e Estados Unidos está a preocupar os cientistas. Um novo estudo identifica esta mutação e classifica-a como mais contagiosa e "preocupante" que o vírus que desencadeou a pandemia mundial no início de 2020.Um grupo de cientistas dmais de uma dúzia de mutações, uma delas - D614G - é a mais grave e "preocupante".O mesmo relatório alerta ainda que se o clima quente também não baixar a propagação do vírus, este poderá continuar a sofrer mutações.

Itália terá sido um dos primeiros países a registar a nova mutação em fevereiro.





