Nova mutação mais contagiosa do novo coronavírus identificada em Inglaterra espalha-se rapidamente

A nova mutação do novo coronavírus que foi identificada na zona sudeste de Inglaterra, e que obrigou o Reino Unido a tomar medidas severas, já se espalhou para a Escócia e País de Gales.Esta está a tornar-se motivo de preocupação por parte dos especialistas que indicam que a variante é mais contagiosa do que outras já conhecidas.Segundo o jornal britânico Mirror, que cita especialistas, a variante surgiu no sudeste de Inglaterra e não foi importada.O Consórcio COVID-19 Genomics UK garante que apesar se esta mutação se espalhar mais rapidamente, não há sinais de que provoque sintomas mais graves ou que tornem a vacina ineficaz.Recorde-se que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi obrigado a confinar parte da população, nomeadamente Londres e outras zonas de Inglaterra, a fim de travar esta nova variante mais infecciosa.