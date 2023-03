Nova noite de caos no Nordeste do Brasil

O estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil, viveu esta sexta-feira, pela terceira noite consecutiva, uma madrugada de ataques da principal fação criminosa da região, que incendiou garagens com carros oficiais e da polícia, atacou autocarros e lojas, semeando o caos em várias cidades.





Na ação com efeito mais devastador, os criminosos incendiaram e destruíram totalmente o depósito de medicamentos populares da cidade de São Gonçalo do Amarante, destruindo milhões em medicamentos que iam ser distribuídos gratuitamente a pessoas carenciadas.