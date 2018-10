Nova sondagem presidencial mostra Bolsonaro e Haddad separados por três pontos

Diferença entre os dois é tão pequena que nesta última semana de campanha tudo pode acontecer.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:50

Uma nova sondagem sobre a corrida presidencial brasileira do próximo domingo mostra que dificilmente algum dos candidatos conseguirá nesse dia votos suficientes para ser eleito e que a possibilidade de passagem à segunda volta está praticamente restrita aos dois candidatos da frente, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, dada a grande diferença que já têm para os outros adversários. E revela que a diferença entre os dois é tão pequena que nesta última semana de campanha tudo pode acontecer, inclusive a troca de posições entre ambos.



Segundo o Instituto MDA, que fez a nova sondagem presidencial a pedido da Confederação Nacional do Transporte, CNT, Jair Bolsonaro está com 28,2% das intenções de voto e Fernando Haddad com 25,2%. Ou seja, os dois primeiros colocados têm entre si apenas três pontos, menos do que Haddad, que substituiu Lula da Silva, tem conquistado a cada semana com o apoio virtual do ex-presidente, que teve a candidatura impugnada por ter sido condenado e estar preso a cumprir pena de 12 anos e um mês por corrupção.



Muito longe dos dois primeiros colocados surgem os outros adversários que no início pareciam ter alguma probalidade de chegarem à segunda volta mas que foram ficando pelo caminho. Terceiro colocado, Ciro Gomes aparece com 9,4%, Geraldo Alckmin, o quarto, com 7,3%, e a quinta, Marina Silva, que chegou a ser uma das favoritas, exibe agora ínfimos 2,6%.

O MDA também fez simulações para o resultado da segunda volta, com cenários envolvendo Bolsonaro, Haddad, Ciro e Alckmin, e o resultado não é nada bom para o líder atual das sondagens. Em função da alta rejeição que tem, nomeadamente entre mulheres, que representam quase 53% do eleitorado, e com a união de quase todos os outros candidatos contra ele, numa segunda volta, se as eleições fossem hoje, Bolsonaro ganharia apenas de Geraldo Alckmin, sendo derrotado tanto por Haddad quanto por Ciro Gomes.