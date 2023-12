Nova tentativa de lançamento de foguetão japonês prevista para 15 de fevereiro

A agência de exploração aeroespacial japonesa JAXA anunciou esta quinta-feira que vai realizar, a 15 de fevereiro, uma terceira tentativa de lançamento do novo foguetão H3, depois de dois fracassos este ano.

O sucessor dos foguetões H2-A da JAXA deverá permitir ao Japão efetuar lançamentos espaciais comerciais mais frequentes, cerca de seis vezes por ano, mais seguros e menos dispendiosos, para competir com aparelhos estrangeiros como o Falcon 9 da empresa norte-americana SpaceX.

Mas, desde 2014, o desenvolvimento do H3, um foguetão com 63 metros de altura e 574 toneladas, excluindo a carga útil, demorou mais tempo e custou mais do que o previsto, com o voo inaugural a falhar duas vezes este ano, prejudicando a reputação de fiabilidade da agência japonesa.