Nova tour dos Coldplay sustentada pela sinergia dos fãs. Saiba como

A banda britânica, Coldplay, anunciou esta quinta-feira, uma nova digressão mundial sustentável para 2022 que será, parcialmente, possível devido à sinergia da plateia. Um piso cinético, que vai gerar energia à medida que os fãs dançam, é um dos focos de abastecimento elétrico para os concertos.A banda anunciou ainda que, por cada bilhete vendido da digressão ", vai ser plantada uma árvore.O objetivo do grupo é evitar os combustíveis fósseis, tendo como meio de abastecimento fontes e baterias carregadas à base de energias renováveis, noticiou a ABC News."Passámos os últimos dois anos a consultar ambientalistas, de modo a que a tour fosse o mais sustentável possível", revelou a banda no site oficial, esta quinta-feira. Recorde-se que em 2019 a banda abandonou os palcos com este mesmo propósito - o de preparar uma digressão mais sustentável."Precisamos que os fãs saltem durante os concertos. Literalmente, saltar. Senão as luzes da sala apagam-se", comunicou o vocalista, Chris Martin.A digressão, que terá início em março, vai passar pela América Central e do Norte, pela Europa, com fim em setembro, no Rio de Janeiro.