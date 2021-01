Nova vacina contra a Covid-19: Como funciona e tudo o que precisa de saber sobre a Novavax

Os ensaios clínicos da vacina Novavax contra a Covid-19 mostraram que a vacina tem uma eficácia de 89,3% contra a infeção, comunicou quinta-feira a empresa de biotecnologia norte-americana.

O estudo envolveu mais de 15 mil pessoas com idades comreendidas entre 18 e 84 anos, na terceira fase do ensaio.



Mas como funciona esta nova vacina?

A vacina da Novavax difere das vacinas usadas no Reino Unido na medida em que combina proteína projetada do vírus que causa o Covid-19 com um ingrediente vegetal para ajudar a gerar uma resposta imunológica mais forte.



Se a pessoa vacinada estiver em contacto com o novo coronavírus no futuro, o sistema imunológico da mesma estará preparado para se defender do vírus.



Funciona contra a variante sul-africana?

Um estudo do estágio inicial da vacina realizado em 4.400 pessoas na África do Sul, incluindo alguns voluntários com HIV, revelou que entre os voluntários HIV negativos, a vacina parece ser 60% eficaz. Já os voluntários imunocomprometidos ficam protegidos em 49%.



Ou seja, a eficácia desta vacina contra a variante sul-africana é reduzida e, por essa razão, a Novavax planeia já iniciar o desenvolvimento de uma vacina direcionada especificamente para esta variante.



Quantas doses são necessárias?

À semelhança das vacinas aprovadas já conhecidasm a Novavax também requer que o paciente receba duas doses. O espaço entre cada dose é de três semanas.



E a conservação e armazenamento da vacina?

Tal como as vacinas da AtraZeneca e Moderna, a vacina da Novavax necessita apenas de ser conservada a temperaturas de frigorífico. Ou seja, a distribuição desta vacina é mais fácil do que vacina da Pfizer que precisa de estar a 70 graus negativos para se manter em condições.