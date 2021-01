Nova variante da Covid-19 descoberta no Japão em quatro passageiros de um voo vindo do Brasil

, um dos quatro passageiros foi mais tarde hospitalizado.



Os testes foram levados para o Instituto Naciuonal de Doenças Infecciosas onde foi confirmada a mutação.

Uma nova mutação da Covid-19 - com semelhanças com as variantes do Reino Unido e África do Sul - foi descoberta no Japão em quatro passageiros de um voo proveniente do Brasil.A variante, nunca antes detetada, foi já reportada à Organização Mundial da Saúde. Os passageiros aterraram no aeroporto de Tóquio no passado sábado, dia 2 de janeiro.O grupo foi testado à chegada. Três tinham sintomas como dificuldade em respirar, febre e garganta dorida. Segundo a Bloomberg