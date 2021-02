Nova variante da Covid-19 detetada no México provoca 87% dos casos no país

Uma nova variante do coronavírus provocou 87,23% dos casos de covid-19 estudados no México em fevereiro, informou na quinta-feira o diretor de Investigação Molecular do Instituto de Diagnóstico e Referência Epidemiológica (Indre).

Em conferência de imprensa, José Ernesto Ramírez admitiu que esta mutação, detetada no país pela primeira vez em outubro, "pode ter uma maior transmissibilidade", apesar de sublinhar não ser "apropriado neste momento chamar-lhe uma nova variante mexicana".

A linhagem descoberta é o B.1.1.222, com uma mutação T478K, disse.