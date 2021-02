Nova variante da Covid-19 identificada em Bristol no Reino Unido considerada "preocupante" por especialistas

Uma nova variante da Covid-19 foi identificada em Bristol, no Reino Unido, e os investigadores já a rotulam como uma variante "preocupante" que teve mutações semelhantes à encontrada na África do Sul.A Public Health England já identificou 21 casos da nova variante do vírus. A maior parte em Bristol, mas também em Manchester.É a terceira variante da Covid-19 que preocupa o Reino Unido, juntamente com a de Kent e a da África do Sul. A região está também em alerta para a nova estirpe brasileira que ainda não foi encontrada no território.A preocupação dos cientistas prende-se agora com a eficácia das vacinas já em distribuição na erradicação das novas estirpes.