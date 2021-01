Nova variante da Covid-19 mais contagiosa é mais perigosa do que uma mais letal? Sim, saiba porquê

Surgiu pela primeira vez em setembro de 2020 no Reino Unido e, desde então, já vários países detetaram esta mutação da Covid-19. Uma variante que ainda está a ser estudada, mas que se acredita que seja mais contagiosa do que o vírus inicial.



De acordo com um trabalho de investigação conduzido por uma equipa da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, esta variante será entre 50 a 74% mais contagiosa que a inicial, numa média de 56% mais infecciosa. Na origem deste aumento está uma mutação na proteína spike do vírus (N501Y) que a torna mais fácil de ser passada de humano para humano.



Mas uma variante mais contagiosa pode ser mais perigosa do que uma que fosse mais mortal? Sim.







Essa estabilidade é impossível quando o vírus é mais contagioso porque cada pessoa infetada infeta cada vez mais pessoas. Segundo os dados do jornal Le Monde, se estimarmos, por exemplo, que o tempo de incubação (ou seja, o período em que infecta outra pessoa após ser exposta ao vírus) é em média seis dias, em trinta dias há um aumento de 50% na contagiosidade, por isso, a cada infeção há um aumento exponencial de 50% que cresce sucessivamente. Consequentemente, os hospitais entram em sobrecarga e não conseguem dar resposta aos casos mais graves da doença.



O mesmo jornal explica ainda que se se confirmar a alta contagiosidade desta nova variante, provavelmente será mais difícil controlar a pandemia comparativamente com a primavera de 2020. Além disso, as medidas de restrição pública tomadas por pouco menos de um ano não serão suficientes.



Os dados da evolução epidemiológica nno Reino Unido mostram isso mesmo com um aumento radical do número de casos que levaram a um confinamento que se está a verificar ser insuficiente.