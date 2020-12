Nova variante da Covid-19 pode afinal ter origem nos Estados Unidos, dizem cientistas

especialista da FDA -







agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos - a nova variante já estará nos Estados Unidos e restringir a circulação não vai impedir que esta se propague rapidamente.

que colocou o Reino Unido em alerta e está a deixar o resto do Mundo preocupado pode afinal ter origem nos Estados Unidos.De acordo com Scott Gottlieb,Jeremy Luban, virologista da Universidade de Massachusetts, revelou ao Washington Post, que esta variação pode mesmo ter origem na América. Luban sugere que foi primeiro detetada no Reino Unido porque o país possui um programa de deteção do genoma do vírus melhor do que quando comparado com o presente nos EUA.Saiba tudo sobre esta nova estirpe aqui.