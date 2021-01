Nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido é mais mortífera e contagiosa

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta sexta-feira, que a nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido pode ser mais mortífera e mais contagiosa."Fomos informados que, além de se espalhar mais rapidamente, agora também parece que há alguma evidência de que a nova variante - a variante que foi descoberta pela primeira vez em Londres e no sudeste (da Inglaterra) - pode estar associada a um maior grau de mortalidade ", disse Boris Johnson, em entrevista.A Inglaterra e a Escócia anunciaram novas restrições a 4 de janeiro para conter um aumento da doença alimentada pela nova variante altamente transmissível do coronavírus, que levou a um número recorde de mortes e infeções diárias de Covid-19 neste mês.O ministério da saúde britânico apelou, ainda, para que os cidadãos fiquem em casa: "É essencial que todos continuem em casa, tendo ou não a vacina".Esta sexta-feira o país registou 1401 mortes e 40261 novos casos de covid-19 em 24 horas, divulgou o governo britânico.