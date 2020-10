Nova Zelândia assina acordo para comprar 1,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19

O Governo da Nova Zelândia anunciou esta segunda-feira um acordo para comprar 1,5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 fabricada pelas farmacêuticas alemãs Pfizer e BioNTech, a serem entregues no primeiro trimestre de 2021.

As autoridades neozelandesas não especificaram o custo da aquisição, sujeita à conclusão bem sucedida de todos os ensaios clínicos, de acordo com um comunicado conjunto do ministro da Saúde, Chris Hipkins, e da ministra da Ciência e Inovação, Megan Woods.

A compra, a primeira da Nova Zelândia, servirá para vacinar 750 mil pessoas.