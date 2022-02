Nova Zelândia começa a abrir fronteira por etapas a partir do final do mês

A Nova Zelândia começará a abrir as suas fronteiras internacionais, fechadas desde março de 2020, a partir do final do mês, num plano de cinco fases que terminará em outubro, anunciou hoje a primeira-ministra, Jacinda Ardern.

O plano começa a 28 de fevereiro para nacionais e residentes - assim como para alguns australianos - com vacinação completa e um isolamento domiciliário de dez dias à chegada.

Aqueles que não tiverem sido vacinados ou não tiverem completado a inoculação continuarão sujeitos a regimes de quarentena rigorosos durante 14 dias nas instalações governamentais.