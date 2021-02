Nova Zelândia critica Austrália por retirar cidadania a suspeita de jihadismo

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, criticou fortemente a Austrália por ter retirado a cidadania a uma alegada jihadista com dupla nacionalidade australiana e neozelandesa, detida com os dois filhos menores na Turquia.

Ardern disse, visivelmente perturbada, que a Austrália "abandonou a sua responsabilidade", ao retirar a cidadania à mulher de 26 anos, que foi detida na segunda-feira na Turquia, quando tentava entrar na Síria, depois de ter sido acusada de pertencer ao autodenominado Estado Islâmico.

A líder da Nova Zelândia disse aos meios de comunicação social que no passado tinha discutido com o seu homólogo australiano, Scott Morrison, a situação da mulher e o país para onde ela deveria regressar no futuro, uma vez que tinha dupla cidadania.