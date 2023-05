Nova Zelândia investiga possível crime em incêndio que causou seis mortos

A polícia da Nova Zelândia avançou esta quarta-feira que está a investigar um possível crime ligado ao incêndio num albergue da capital, Wellington, que causou pelo menos seis mortos e um número indeterminado de desaparecidos.

"Como se trata de um incêndio provocado envolvendo mortes, esta é uma investigação de homicídio", disse o comandante interino da polícia de Wellington numa conferência de imprensa.

Dion Bennett recusou revelar as supostas circunstâncias do incêndio que começou por volta da meia-noite de segunda-feira (11h00 de segunda-feira em Lisboa) no albergue Loafers Lodge, num edifício com quatro andares e 92 quartos.