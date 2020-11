Nova Zelândia pede a 100 mil trabalhadores para ficarem em casa após novo caso de Covid-19

As autoridades da Nova Zelândia instaram 100 mil trabalhadores em Auckland, cidade onde vive um terço da população do país, a ficar esta sexta-feira em casa, após a deteção de um caso de contágio local de covid-19.

O alerta foi feito na quinta-feira, quando as autoridades sanitárias informaram que uma jovem de 20 anos, que teve resultado positivo no teste à doença, esteve a trabalhar numa loja e visitou vários locais no centro da cidade.

O ministro responsável pela resposta à covid-19, Chris Hipkins, indicou que os trabalhadores podem regressar ao centro de Auckland se adotarem precauções e usarem máscara nos transportes públicos.