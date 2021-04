Nova Zelândia pretende banir o tabaco no país até 2025

A Nova Zelândia pretende tornar proibida a venda de tabaco a qualquer pessoa que tenha nascido depois de 2004 de forma a tornar ilegal o consumo de tabaco para essa geração, avança o The Guardian.

O objetivo está inserido num conjunto de medidas como a proibição de venda de filtros bem como o estabelecimento de um preço mínimo para o tabaco de forma a atingir o objetivo do país de banir o tabaco, completamente, em 2025.

A ministra da saúde da Nova Zelândia, Ayesha Verrall, disse, esta quinta-feira, que "cerca de 4500 neozelandeses morrem todos os anos por causa do tabaco, e precisamos fazer um progresso acelerado para poder alcançar essa meta [do Smokefree 2025]. Negócios como de costume, sem um programa de controle do tabagismo, não nos levarão lá".

Segundo o The Guardian, várias organizações de saúde apoiaram a decisão do governo, uma vez que o tabaco é responsável por uma em cada quatro mortes no país e que cerca de meio milhão ne cidadãos da Nova Zelândia fumam diariamente.