Nova Zelândia propõe semana de 4 dias de trabalho

A pandemia de coronavírus trouxe novos desafios à grande maioria dos países em todo o Mundo. Na Nova Zelândia, a primeira-ministra, Jacinda Ardern, aconselhou os empregadores a estabelecer uma rotina com apenas quatro dias de trabalho a cada semana.Para a ministra, esta medida pode impulsionar o turismo local e trazer um maior equilíbrio e saúde mental para todos os funcionarios.A medida foi apresentada durante um live no Facebook após se ter reunido com vários empresários onde sugeriu a redução da semana de trabalho e até a inclusão de folgas para incentivar ao turismo local.